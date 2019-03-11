Сегодня 11 марта 2019 года, 11:44

Сегодня в Нидерландах состоится очередное заседание по «скифскому золоту»

Сегодня в Нидерландах состоится заседание Апелляционного суда г.Амстердама по делу о «скифском золоте». Участие в судебном заседании примут представители Министерства юстиции Украины. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью информагентству «Укринформ» накануне слушания, передает сайт ведомства.

Павел Петренко отметил, что 15 февраля с.г. Украина подала дополнительные доказательства, среди которых — экспертное заключение по вопросам применения Конвенции ЮНЕСКО относительно мер, направленных на запрет и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 (далее — Конвенция ЮНЕСКО) профессора Франческо Франчиони и экспертное заключение по вопросам международного публичного права, имеющим значение для рассмотрения дела, профессора Нико Шрейвера.

«Позиция государства Украина основана в первую очередь на нормах международного права, в частности на положениях Конвенции ЮНЕСКО, и положениях украинского законодательства, закрепляющих право собственности государства на спорные музейные объекты. Музей, в оперативном управлении которого находятся музейные предметы, составляющие государственную часть Музейного фонда Украины, не имеет права распоряжаться этими музейными предметами», — отметил глава ведомства.

Министр напомнил, что на территории Королевства Нидерланды более 565 музейных предметов коллекции «Крым. Золотой остров в Черном море» из Музейного фонда Украины. В основном это археологические находки. Страховая стоимость коллекции — 10 млн евро.

«Экспонаты, содержащиеся в Музее Алларда Пирсона в Нидерландах, подлежат возвращению на территорию Украины с последующей передачей на хранение в Национальный музей истории Украины», — заявил Павел Петренко.

14 декабря 2016 года Окружной суд г.Амстердама огласил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине. Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Королевства Нидерланды. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которая имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.