Действия лидера черкасского «Нацкорпуса» квалифицированы по трем статьям УК

Правоохранители открыли уголовные производства из-за стычек между полицией и представителями партии «Национальный корпус». Как известно, в субботу в городе Черкассы проходило выступление Президента Украины Петра Порошенко, во время которого вспыхнула драка между полицейскими и националистами.
Одному из задержанных участников столкновений в Черкассах — представителю «Нацкорпуса» Дмитрию Кухарчуку — инкриминируют преступления по трем статьям Уголовного кодекса.
Об этом на акции «Нацкорпусу» под отделением полиции в Черкассах сообщил его адвокат.
«Он был задержан в порядке статьи 208 УПК, никаких подозрений ему никто не предъявлял. Из документов, которые получила сторона защиты, уголовное производство открыто по признакам части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), части 4 статьи 296 (хулиганство), части 1 статьи 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины», — сообщил защитник г-н Кухарчука.
Адвокат заявил, что задержание его подзащитного было совершено с грубым нарушением требований УПК. Также он добавил, что г-н Кухарчука задержали не во время осуществления правонарушения, как того требует УПК, и не сразу после этого, а через 15 часов.
Он добавил, что во время задержания Дмитрий Кухарчук получил телесные повреждения: «У него повреждено плечо, его одежда разорвана», — сказал защитник.
«Когда людей задерживают в другой области, надевают мешки на голову и везут в Черкассы, это не является «добровольным согласием лица на посещение райотдела». Они были похищены и задержаны. В действиях правоохранителей имеются признаки статьи 271 УК «Заведомо незаконное задержание», — добавил адвокат.
Сейчас, по его словам, Дмитрия Кухарчука держат в ИВС, он задержан на 72 часа по решению следователя.
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