Международный союз нотариата (МСЛН) выражает обеспокоенность относительно соответствия международным стандартам нотариата положений постановления Кабинета Министров Украины №860 и приказа Министерства юстиции Украины №4146/5 и поддерживает позицию Нотариальной палаты Украины.
Об этом говорится в письме президента МСЛН Хосе Маркеньо где Йано к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и министру юстиции Украины Павлу Петренко.
«МСЛН напоминает, что в соответствии с основополагающими принципами латинской нотариальной системы нотариус, наделенный государственной функцией, исполняет свои обязанности независимо и беспристрастно. Нотариус является ключевым элементом превентивного правосудия, подчеркивает президент МСЛН, ведь вносит в государственные реестры записи на основе тщательно проверенной информации», — сообщается на сайте Нотариальной палаты Украины.
Также МСЛН отмечает, что готов вместе с НПУ проанализировать целесообразность нововведений в сфере нотариата Украины.
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