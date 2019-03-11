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Сегодня 11 марта 2019 года, 11:44

МСЛН занял позицию по вопросу переатестации украинских нотариусов

Международный союз нотариата (МСЛН) выражает обеспокоенность относительно соответствия международным стандартам нотариата положений постановления Кабинета Министров Украины №860 и приказа Министерства юстиции Украины №4146/5 и поддерживает позицию Нотариальной палаты Украины.

Об этом говорится в письме президента МСЛН Хосе Маркеньо где Йано к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и министру юстиции Украины Павлу Петренко.

«МСЛН напоминает, что в соответствии с основополагающими принципами латинской нотариальной системы нотариус, наделенный государственной функцией, исполняет свои обязанности независимо и беспристрастно. Нотариус является ключевым элементом превентивного правосудия, подчеркивает президент МСЛН, ведь вносит в государственные реестры записи на основе тщательно проверенной информации», — сообщается на сайте Нотариальной палаты Украины.

Также МСЛН отмечает, что готов вместе с НПУ проанализировать целесообразность нововведений в сфере нотариата Украины.