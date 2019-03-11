Британский министр рассказал, что может остановить Brexit

Сделка по выходу Великобритании из Евросоюза может провалиться, если парламентарии отклонят предложенное правительством соглашение, предупредил глава МИД королевства Джереми Хант. Его заявление прозвучало на фоне заявлений двух фракций, которые считают, что план премьер-министра Терезы Мэй может быть отклонен. Голосование должно состояться во вторник, 12 марта.
«У нас есть возможность сделать так, чтобы Brexit состоялся, как и запланировано, 29 марта, мы не должны упустить эту возможность, поскольку есть люди, которые хотят остановить процесс», — заявил министр. «Мы находимся в опасных водах», — сказал г-н Хант.
Если парламентарии в этот день отклонят обновленное соглашение, то 13 марта им предстоит проголосовать за или против выхода из ЕС без сделки, а также проголосовать за продление переговоров с ЕС. Если парламентарии поддержат продление переговоров, госпожа Мэй должна будет отправить официальный запрос в ЕС.
Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.
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