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СБУ называет число лиц, освобожденных из плена боевиков

11 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

На Донбассе с начала вооруженных действий из плена боевиков освободили более трех тысяч человек. Как информирует «РБК-Украина», об этом сообщил Антитеррористический центр при СБУ на запрос «Новостей Донбасса».

Отмечается, что эти данные следуют из информационного учета военнослужащих и мирных жителей, незаконно взятых в плен или считающихся пропавшими без вести в зоне проведения АТО.

«Начиная с 7 апреля 2014 года значатся как найденные/освобожденные 3233 человека», — ответили в Антитеррористическом центре СБУ.

Напомним: сегодня на Донбассе в плену боевиков находится 41 военнослужащий Вооруженных Сил Украины. По состоянию на 13 февраля боевики удерживали 40 военнослужащих. В Генштабе ВСУ уточнили, что с начала 2019 года в плен попали трое военных. Данные были подтверждены до того, как 128-я бригада ВСУ заявила, что военнослужащий Игорь Мирончук стал четвертым пленным с начала года.

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