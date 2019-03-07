Сегодня 07 марта 2019 года, 21:55

Адвоката Александра Шадрина пытаются задержать в суде в Черкасской области

Адвоката, партнера АО Barristers Александра Шадрина пытались задержать полицейские в здании Городищенского районного суда Черкасской области.

«Прямо сейчас в не рабочее время в помещении Городищенского районного суда полицецейские пытаются допросить и задержать моего коллегу, адвоката Oleksandr Shadrin. Таким образом ходят отомстить адвокату за его профессиональную деятельность», - написал в 19.20 в Facebook Валерий Добраница.

Как уточнил в комментарии «ЮП» Александр Шадрин, в здание суда прибежал начальник отделения полиции с участковым.

Как следует из

Ознакомиться с полным текстом отчета можно рапорта полиции адвокат был допрошен из-за того, что он якобы нарушал порядок в ходе заседания суда.

Сегодня в Городищенском райсуде Черкащины суд должен был принять решение относительно продолжения меры пресечения по делу об убийстве Героя Небесной сотни Василия Сергиенко. В производстве г-н Шадрин выступает защитником одного из подозреваемых.