Сегодня 11 марта 2019 года, 17:54

Первый заместитель министра юстиции запускает провопросветительскую программу «Pro Право с Еленой Сукмановой»

Перший заступник міністра юстиції запустила авторську правопросвітницьку програму, яка виходитиме у вигляді відеоінтерв’ю з профільними юристами, під назвою «Pro Право з Оленою Сукмановою». Головна мета програми — надати глядачеві корисну правову інформацію у форматі динамічного інтерв’ю з юристами, які спеціалізуються на конкретному напрямі права.

«Правопросвітницька робота є одним із пріоритетів Міністерства юстиції. Ми систематично проводимо різні заходи для підвищення правової культури наших громадян. Міністр юстиції, всі його заступники, керівники головних територіальних управлінь надають консультації, роз’яснення, пишуть статті, записують відеоблоги. Але ми не зупиняємося на цьому й постійно шукаємо нові шляхи донесення інформації до громадян. Так і з’явилася ідея цієї програми — надати майданчик для профільних професійних юристів, щоб вони поділилися своїм досвідом та знаннями з різних тем, які цікаві як громадянам, так і професійному юридичному середовищу», — зазначила Олена Сукманова.

За її словами, у програмі будуть підняті найрізноманітніші теми: починаючи від захисту прав пацієнтів, протидії домашньому насиллю, шлюбних контрактів і закінчуючи корпоративною безпекою бізнесу.

Гостем першого випуску програми «Pro Право з Оленою Сукмановою» стала голова комітету з медичного права Асоціації адвокатів України, медичний адвокат Олена Бабич. У ході інтерв’ю вона розповіла про перші підсумки медичної реформи, про права пацієнтів, обов’язки лікаря, про належну медичну допомогу та про те, як оцінити якість медичних послуг. Окремий блок відповідей стосувався практичних порад щодо запобіганню та вирішенню конфліктів між медичними закладами, лікарями й пацієнтами.