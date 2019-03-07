Сегодня 07 марта 2019 года, 15:46

В ВККС подвели итоги конкурса в ВАС и ВС, отметив его уникальные черты

Сегодня в ВККС состоялся брифинг относительно подведения итогов конкурсов на должности судей Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда. Напомним, что 6 марта с.г. Комиссия подвела итоги квалификационного оценивания и утвердила рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей ВС и ВАС.

Статистические данные по конкурсу в ВАС озвучил Сергей Козьяков, председатель ВККС. В частности, он обратил внимание, что Комиссией была предоставлена возможность обратиться с заявлением о намерении принимать участие в конкурсе и ею воспользовались 3782 кандидата. «Это означает неимоверно большой интерес к участию в конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда», – прокомментировал такие данные председатель ВККС. В то же время документы подали лишь 343 кандидата на 39 вакантных должностей. Непосредственно к конкурсу ВККС были допущены 566 человек, а на первый этап – анонимное тестирование явились 525, из которых лишь 317 успешно прошли анонимное тестирование.

При этом детально рассказывая о статистических данных г-н Козьяков отметил уникальность такого конкурса, которая заключается в участии международных экспертов во всем процессе.

«Было очень большое внимание общественности ко всем процессам, связанным с этим конкурсом. В том числе в части сотрудничества с Общественным советом международных экспертов. Мы смогли построить не просто сотрудничество с ОСМЭ, а наладить методологически правильный процесс на всех этапах конкурса. По моему мнению, мы смогли учесть все субъективные и объективные обстоятельства, а те дискуссии которые велись в совещательной комнате имели профессиональный юридический характер», – отметил Станислав Щотка, заместитель председателя ВККС.

Напомним, что в проходной рейтинг в Апелляционную палату ВАС вошли 12 победителей конкурса, среди которых 50% составили представители судебной системы, а в рейтинг ВАС – 27 победителей, 40% из которых имеют опыт работы учеными и адвокатами.

Далее представители ВККС озвучили статистику по конкурсу в ВС. В частности намерение принять участие в конкурсе выразили 842 потенциальных кандидата, а заявление подали 659 кандидатов на 78 вакантных должностей.

Не остался без внимания и такой момент как негативные заключения Общественного совета добропорядочности по некоторым кандидатам. Как пояснил член ВККС Михаил Макарчук, все заключения ОСД были предметом исследования на пленарных заседаниях комиссии при присутствии членов Совета.

«В законе нет обязанности Комиссии соглашаться со всеми негативными заключениями ОСД. По каждому кандидату независимо от заключений Совета, был проведен детальный анализ и принято соответствующее решение», – прокомментировал один из вопросов журналистов Сергей Козьяков.

Возвращаясь к статистике отметим, что 30% кандидатов – победителей конкурса не являются представителями судебного корпуса.