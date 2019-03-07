Сегодня 07 марта 2019 года, 18:51

Украинцам запретят продавать антибиотики без рецепта

Уже осенью 2019 года в Украине нельзя будет купить антибиотики без рецепта врача. Такие меры содержит утвержденный на заседании правительства 6 марта документ, озаглавленный как «Национальный план действий борьбы со стойкостью к противомикробным препаратам».

Распоряжение содержит исчерпывающий перечень из 11 шагов, которые предстоит сделать Кабмину в ближайшее пару лет, чтобы остановить одну из самых главных угроз для человечества – неуклонный рост резистентности (стойкости) возбудителей к лекарствам. Дело в том, совершенно справедливо пугает украинцев Минздрав, что люди слишком увлеклись антибиотиками. А тот факт, что в Украине можно почти любой противомикробный препарат купить без рецепта, только усугубляет ситуацию. Бактерии мутируют и интенсивно учатся противостоять лекарствам.

Проблема эта, в общем, не чисто украинская. По данным Всемирной организации здравоохранения, 64% людей уверены, что антибиотики помогут им вылечить грипп и простуду. А фермеры по всему миру добавляют антибиотики в еду животным «на всякий случай».

Кабмин намерен бороться с модой на антибиотики решительно и беспощадно. Так, уже в III квартале 2019 года чиновники собираются написать и подать в Раду законопроект, который полностью запретит продажу в Украине антибиотиков без рецепта врача.

А ко второму кварталу 2020 года система должна уже вовсю работать – Кабмин к этому времени запустит «действенные механизмы контроля за соблюдением отпуска противомикробных препаратов исключительно по рецепту врача».