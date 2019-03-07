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Экс-бойца АТО обвинили в попытке подкупа кандидата в Президенты

07 марта 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА

Экс-боец АТО Тарас Костанчук, задержанный за якобы попытку взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, утверждает, что против него подготовили провокацию.

Об этом он сказал в обращении, обнародованном на Facebook, передает «УП».

«Никакой сенсации нет. Чтобы вы понимали, была спланированная провокация против меня только для того, чтобы закрыть мне рот», – отметил г-н Костанчук.

Он говорит, что кандидат в президенты вызвал его из отпуска и попросил помощи. Юрий Тимошенко якобы хотел «соскочить с темы» и перестать быть «техническим кандидатом».

«Сказал, что его запугивают, что он боится. Для того, чтобы соскочить с темы, ему надо отдать деньги тем людям, которые внесли за него залог 2,5 миллиона. Попросил у меня эти деньги. Сказал, что точно его убьют, если он не даст эти деньги», – рассказал г-н Костанчук.

Задержанный утверждает, что по просьбе г-жи Тимошенко прилетел, «оставив жену на курорте».

«Это все – абсолютно гнилая провокация Администрации президента, выполнена господином Луценко (генпрокурор Юрий Луценко – УП)», – подытожил Тарас Констанчук.

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