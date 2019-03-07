Сегодня 07 марта 2019 года, 17:16

Киберполиция запускает кампанию по осведомленности о кибербезопасности

Киберполиции запустила кампанию по осведомленности о кибербезопасности, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Основная цель проекта – уменьшение количества совершенных актов кибермошенничества во время купли-продажи в интернете и защите персональных данных в сети.

По словам начальника Департамента киберполиции Сергея Демедюка, с каждым годом жертв противоправных действий киберпреступников становится все больше и эта тенденция не ограничивается границами какой-то одной страны. Только в прошлом году по всему миру миллионы человек пострадали в результате пренебрежения элементарными мерами безопасности в сети, начиная от слабого пароля, заканчивая использования не лицензионного программного обеспечения.

В частности, в рамках проекта, киберполиции инициирует распространение социальной рекламы нацеленной на повышение уровня осведомленности граждан по кибербезопасности и создание отдельного ресурса на сайте киберполиции для проверки легитимности информации (сайт, номер мобильного телефона, номер банковской карты). Кроме того, среди граждан будет распространяться печатная информация с элементарными правилами киберзащиты.

В рамках кампании были разработаны несколько видеороликов.