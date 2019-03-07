Киберполиция запускает кампанию по осведомленности о кибербезопасности

Киберполиции запустила кампанию по осведомленности о кибербезопасности, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.
Основная цель проекта – уменьшение количества совершенных актов кибермошенничества во время купли-продажи в интернете и защите персональных данных в сети.
По словам начальника Департамента киберполиции Сергея Демедюка, с каждым годом жертв противоправных действий киберпреступников становится все больше и эта тенденция не ограничивается границами какой-то одной страны. Только в прошлом году по всему миру миллионы человек пострадали в результате пренебрежения элементарными мерами безопасности в сети, начиная от слабого пароля, заканчивая использования не лицензионного программного обеспечения.
В частности, в рамках проекта, киберполиции инициирует распространение социальной рекламы нацеленной на повышение уровня осведомленности граждан по кибербезопасности и создание отдельного ресурса на сайте киберполиции для проверки легитимности информации (сайт, номер мобильного телефона, номер банковской карты). Кроме того, среди граждан будет распространяться печатная информация с элементарными правилами киберзащиты.
В рамках кампании были разработаны несколько видеороликов.
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