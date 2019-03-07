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95% хозсубъектов уплачивают налоги добровольно. Опубликован отчет ГФС за 2018 год

07 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

И.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов представил общественности Отчет о работе ГФС в 2018 году, сообщается на сайте Службы. Представители Общественного совета при ГФС, общественных ассоциаций и объединений, организаций работодателей, профессиональных союзов и эксперты имели возможность высказать свои замечания и предложения к деятельности, задать вопрос ее руководителю и высказать пожелания по дальнейшему формата сотрудничества.

«Мы открыты и прозрачны и ежедневно информируем плательщиков о наших результатах и достижениях. Замечу, что ГФС является абсолютным лидером по открытости среди других ведомств. Сегодня служба обеспечивает 100% обнародования данных на обновленной версии национального портала открытых данных», – подчеркнул Александр Власов.

Глава ГФС проинформировал об основных достижениях фискальной службы в прошлом году, новации, которые уже внедрены в работу, и планы на текущий год.

Так, в 2018 году фискальная служба обеспечила поступления в сводный бюджет более 1 трлн грн. Это самая большая сумма за всю историю независимой Украины. Прошлогодние поступления почти на 170 млрд грн. превысили показатели 2017 года.

«Я благодарен каждому плательщику за оплаченные вовремя и в полном объеме налоги. На сегодня в Украине 95% субъектов хозяйствования выполняют свои обязательства добровольно. Если для сравнения, то 170 млрд грн – это почти 60% выплаченных в 2018 году пенсий», – подчеркнул Плексанлр Власов.

Ознакомиться с полным текстом отчета можно по ссылке.

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