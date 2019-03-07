Сегодня 07 марта 2019 года, 17:16

Arzinger усиливает практику налогового права

4 марта с.г. к команде АО Arzinger на должность советника практики налогового права присоединился Юрий Федчишин. Основными направлениями его спецализации является налогообложение, таможенное право, международная торговля и государственные закупки.

Юрий Федчишин имеет более чем 10-летний опыт практической деятельности в сфере налогового, таможенного права и международной торговли, работая как в юридических компаниях, так и в качестве in-house юриста, и повышая свою квалификацию как в Украине, так и за рубежом, – в США. За последние три года своей деятельности, Юрий также получил немалый опыт в качестве советника премьер-министра Украины по налоговым и торговым вопросам. Уникальная экспертиза и опыт Юрия поможет компании в улучшении клиентского опыта в соответствующих практиках.

«Имея многогранный опыт работы в Украине и за рубежом, как в сфере частной практики, так и в должности советника премьер-министра Украины, я имел уникальную возможность существенно расширить свою экспертизу и кругозор за пределами обычного налогового консалтинга, что является бесценным багажом знаний для любого юридического советника. Присоединение к команде Arzinger – это качественно новый этап моей профессионального и личного развития и я очень горжусь присоединением к команде настоящих профессионалов и возможности полностью реализовать свой потенциал», – комментирует Юрий Федчишин.

«Практика налогового права остается одним из приоритетных направлений развития Arzinger – мы традиционно имели лидерские позиции на юридическом рынке в сферах международного налогового планирования, налогового консалтинга и налоговых споров. Украина не остается в стороне глобальных трендов в этой области. Мы видим все больше работы, связанной с имплементацией лучших практик в Украине, трансфертным ценообразованием. Наши клиенты растут и выходят на международные рынки, любая комплексная транзакция всегда содержит немалую местную и международную налоговую составляющую, размер и сложность налоговых споров за последние годы также существенно возрастает. Именно поэтому мы постоянно работаем над улучшением нашей экспертизы и усилением команды, являются логическими шагами для укрепления лидерских позиций и увеличение нашей рыночной доли. Именно поэтому мы гордимся тем, что такой эксперт как Юрий Федчишин принял наше предложение и присоединился к команде – мы надеемся на плодотворное многолетнее сотрудничество! Присоединение Юрия – это огромная синергия для Arzinger и наших клиентов, которые будут иметь уникальную возможность получить новый опыт и экспертизу», – комментирует управляющий партнер Тимур Бондарев.