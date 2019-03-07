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Сегодня 07 марта 2019 года, 15:46

Поданы иски в ОАС Киева относительно избрания членов ВСП на Съезде адвокатов

В Окружной административный суд города Киева поступили иски относительно Съезда адвокатов Украины и избрания на нем кандидатов на должность членов Высшего совета правосудия.

Об этом сказано на сайте «Судебная власть Украины».

Среди исковых требований истец указал – признать противоправным и отменить Решение Конференции адвокатов Киевской области в части избрания делегатов на Съезд. Также истец просит суд истребовать полный текст решения данной Конференции. Кроме этого, в другом административном иске истец просит суд признать противоправным и отменить Решение Съезда адвокатов Украины, в части избрания (назначения) кандидатов на должность членов ВСП и просит истребовать полный текст соответствующего Съезда.

Третьими лицами в данных исках указаны Павел Гречковский, Алексей Маловацкий, Евгений Огарков, Наталья Алпатьева и Тарас Будз.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данным административным искам.