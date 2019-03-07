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Директор НАБУ может быть причастен к делу о хищениям в «Укроборонпром», – СМИ

07 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

Крайним по мотивам расследования журналистов Bihus.Info о хищениях в «Укроборонпроме» может оказаться директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Об этом говорится в материале «РБК-Украина»: «Месяц минусовки: кого может привести на Банковую война элит».

По информации двух несвязанных между собой источников «РБК-Украина» в парламенте и в силовых структурах, крайним по мотивам расследования журналистов может оказаться глава НАБУ г-н Сытник.

Отметим, ранее журналисты уже заявили, что еще одним фигурантом расследования будет так называемый «агент НАБУ» Евгений Шевченко – бизнесмен, который якобы помогал НАБУ разоблачать топ-чиновников.

Кроме того, собеседники утверждают, что в расследовании может идти речь о письмах, которые якобы выдавались за подписью сотрудников НАБУ компании «Оптимумспецдеталь» о ее добропорядочности и прилагались к договорам с «Укроборонпромом». Такие письма, по версии источников, помогал получать г-н Шевченко.

В материале говорится, что в правящих партиях прочно утвердилось мнение, что журналисты Bihus.Info получили материалы дела военной прокуратуры против компании «Оптимумспецдеталь».

Напомним, вчера Соломенский районный суд Киева арестовал директора госпредприятия «Спецтехноэкспорт» Владислава Бельбаса, ранее задержанного НАБУ по делу о коррупции в оборонной сфере, до 1 мая, с возможностью внесения залога в размере 7 млн гривен.

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