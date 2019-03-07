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Сегодня 07 марта 2019 года, 12:41

Оглашены результаты конкурса на 78 вакантных должностей судей ВС

Конкурс был объявлен ВККС 2 августа 2018 года

Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 6 марта 2019 года утвержден рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей кассационных судов Верховного Суда в рамках конкурса, объявленного 2 августа 2018 года.

Об этом сказано на сайте ВККС.

С рейтингом кандидатов в Кассационный административный суд Верховного Суда можно ознакомиться по по ссылке.

• Олеся Радышевская,

• Наталья Шевцова,

• Елена Калашникова,

• Альберт Езеров,

• Наталья Блаживская,

• Николай Гусак,

• Елена Губская,

• Евгения Усенко,

• Олег Шишов,

• Андрей Загороднюк,

• Жанна Мельник-Томенко,

• Николай Яковенко,

• Игорь Железный,

• Мирослава Билак,

• Владимир Соколов,

• Людмила Ересько,

• Татьяна Чумаченко,

• Ольга Кашпур,

• Андрей Рыбачук,

• Сергей Уханенко,

• Семен Стеценко,

• Сергей Чиркин,

• Наталья Мартынюк,

• Андрей Жук,

• Игорь Дашутин,

• Лариса Таций.

С рейтингом кандидатов в Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда можно ознакомиться по ссылке.

• Надежда Багай,

• Наталья Волковицкая,

• Юрий Власов,

• Сергей Могил,

• Ирина Кондратова,

• Виталий Зуев,

• Ольга Кролевец,

• Татьяна Малашенкова,

• Игорь Бенедисюк,

• Валерий Картере,

• Алексей Случ,

• Надежда Губенко,

• Александр Банасько,

• Константин Огородник,

• Олег Васьковский,

• Ирина Колос.

С рейтингом кандидатов в Кассационный уголовный суд Верховного Суда можно ознакомиться по ссылке.

• Юрий Луганский,

• Герман Анисимов,

• Галина Крет,

• Андрей Чистик,

• Елена Святская,

• Игорь Иваненко,

• Ольга Булейко,

• Николай Ковтунович,

• Сергей Еремейчук,

• Василий Бородий,

• Жанна Еленина,

• Сергей Фомин,

• Светлана Вус.

С рейтингом кандидатов в Кассационный гражданский суд Верховного Суда можно ознакомиться по ссылке.

Победителями стали:

• Евгений Петров,

• Сергей Бурлаков,

• Евгений Коротенко,

• Андрей Грушицкий,

• Наталья Сакара,

• Валентина Жданова

• Василий Яремко,

• Ирина Литвиненко,

• Вадим Игнатенко,

• Владислав Шипович,

• Игорь Гулейков,

• Андрей Зайцев,

• Ирина Дундар,

• Максим Титов,

• Ирина Воробьева,

• Анна Кривцова,

• Валентин Сердюк,

• Николай Русинчук,

• Павел Пархоменко,

• Руслан Лидовец,

• Евгений Краснощеков,

• Алексей Осиян,

• Андрей Калараш.