Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 6 марта 2019 года утвержден рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей кассационных судов Верховного Суда в рамках конкурса, объявленного 2 августа 2018 года.
Об этом сказано на сайте ВККС.
С рейтингом кандидатов в Кассационный административный суд Верховного Суда можно ознакомиться по по ссылке.
• Олеся Радышевская,
• Наталья Шевцова,
• Елена Калашникова,
• Альберт Езеров,
• Наталья Блаживская,
• Николай Гусак,
• Елена Губская,
• Евгения Усенко,
• Олег Шишов,
• Андрей Загороднюк,
• Жанна Мельник-Томенко,
• Николай Яковенко,
• Игорь Железный,
• Мирослава Билак,
• Владимир Соколов,
• Людмила Ересько,
• Татьяна Чумаченко,
• Ольга Кашпур,
• Андрей Рыбачук,
• Сергей Уханенко,
• Семен Стеценко,
• Сергей Чиркин,
• Наталья Мартынюк,
• Андрей Жук,
• Игорь Дашутин,
• Лариса Таций.
С рейтингом кандидатов в Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда можно ознакомиться по ссылке.
• Надежда Багай,
• Наталья Волковицкая,
• Юрий Власов,
• Сергей Могил,
• Ирина Кондратова,
• Виталий Зуев,
• Ольга Кролевец,
• Татьяна Малашенкова,
• Игорь Бенедисюк,
• Валерий Картере,
• Алексей Случ,
• Надежда Губенко,
• Александр Банасько,
• Константин Огородник,
• Олег Васьковский,
• Ирина Колос.
С рейтингом кандидатов в Кассационный уголовный суд Верховного Суда можно ознакомиться по ссылке.
• Юрий Луганский,
• Герман Анисимов,
• Галина Крет,
• Андрей Чистик,
• Елена Святская,
• Игорь Иваненко,
• Ольга Булейко,
• Николай Ковтунович,
• Сергей Еремейчук,
• Василий Бородий,
• Жанна Еленина,
• Сергей Фомин,
• Светлана Вус.
С рейтингом кандидатов в Кассационный гражданский суд Верховного Суда можно ознакомиться по ссылке.
Победителями стали:
• Евгений Петров,
• Сергей Бурлаков,
• Евгений Коротенко,
• Андрей Грушицкий,
• Наталья Сакара,
• Валентина Жданова
• Василий Яремко,
• Ирина Литвиненко,
• Вадим Игнатенко,
• Владислав Шипович,
• Игорь Гулейков,
• Андрей Зайцев,
• Ирина Дундар,
• Максим Титов,
• Ирина Воробьева,
• Анна Кривцова,
• Валентин Сердюк,
• Николай Русинчук,
• Павел Пархоменко,
• Руслан Лидовец,
• Евгений Краснощеков,
• Алексей Осиян,
• Андрей Калараш.
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