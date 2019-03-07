Сегодня 07 марта 2019 года, 15:46

Комиссар Совета Европы очертила проявления гендерного равенства

Накануне Международного женского дня комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выступила с заявлением, напомнив, что «гендерное равенство является основополагающей ценностью наших обществ, что закреплено в соглашениях по правам человека».

Она напомнила, что достижения в области сексуального и репродуктивного здоровья были тесно связаны с развитием прав женщин: «Они (достижения.— “Ъ”) наделили женщин возможностью самостоятельно принимать осознанные решения в отношении своего тела, здоровья, половой жизни и рождения детей. Государства обязаны обеспечивать женщинам доступ к недорогим, безопасным и качественным услугам по охране репродуктивного здоровья».

«Однако прогресс в области защиты прав женщин непрост: за гендерное равенство надо сражаться, не допуская застоя в его реализации,— цитирует заявление госпожи Миятович бюро комиссара по правам человека.— Многие женщины в Европе все еще лишены сексуальных и репродуктивных прав либо сталкиваются с их нарушениями. В некоторых странах сохраняются весьма жесткие правовые рамки, препятствующие либо ограничивающие доступ женщин к безопасным и законным абортам, а также криминализируют оказываемую им помощь». Она указала, что «в последние годы в ряде государств были приняты законы, отменяющие прежние положения и вводящие новые условия доступа к таким услугам, как, например, обязательные сроки ожидания или предварительные консультации». «В ряде стран предпринимались попытки, пока безуспешные, ввести едва ли не абсолютный запрет абортов»,— напомнила госпожа Миятович.

Дуня Миятович назвала «серьезным испытанием» для ряда стран Европы нежелание медработников «по соображениям совести» оказывать услуги по прерыванию беременности. По мнению комиссара, власти в этих странах «оказались не в состоянии обеспечить порядок и законность в этой сфере и ее доступность»: «Недопустимо большое число женщин испытывают на себе жестокое обращение во время проведения гинекологических процедур. Занимающиеся защитой сексуальных и репродуктивных прав женские организации и работающие в этой области медики подвергаются насилию и оскорблениям. Недоступность противозачаточных средств и слабая половая грамотность также становятся новыми проблемами».

Дуня Миятович подчеркнула, что международное и европейское законодательство о правах человека гарантирует женщинам максимальный уровень физического и психического здоровья без дискриминации. «Я настоятельно призываю правительства поддерживать право женщин на самоопределение в отношении своего сексуального и репродуктивного здоровья, обеспечивая им безусловный доступ к медицинским учреждениям, товарам, услугам и информации,— заявила она.— Необходимо покончить с застоем, царящим в области защиты сексуальных и репродуктивных прав женщин».