Сегодня 07 марта 2019 года, 14:16

«Остается не понятным, что под этим подразумевается». Юристы оценили закон РФ об оскорблении власти

Госдума РФ одобрила в третьем чтении законы, которые вводят наказание за оскорбление власти в интернете и преднамеренное опубликование фейковых новостей, пишет Pravo.ru.

Первый законопроект предусматривает административную ответственность за распространение в интернете информации, которая выражает в неприличной форме «явное неуважение» к обществу, государству, госорганам и государственным символам. Штраф за такое правонарушение, согласно задумке законотворцев, составит от 30 000 до 100 000 руб. Повторное оскорбление обойдется нарушителю дороже – за него оштрафуют на сумму от 100 000 до 200 000 руб. или дадут административный арест на 15 суток (в случае повторного нарушения). Каждое новое оскорбление государства в интернете обойдется уже в 200 000–300 000 руб.

В первоначальной версии документа планировалось штрафовать за неуважение максимум на 5000 руб. Во втором чтении депутаты приняли документ с поправкой, по которой максимальный штраф равен 300 000 руб., что в 60 раз больше. «Законопроект стал жёстче», – говорил вчера председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Авторы законопроекта во главе с сенатором Андреем Клишасом объясняют свою инициативу тем, что в интернете должны соблюдаться «правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», такие же, как и в «реальном» мире, в котором власть и госсимволы оскорблять нельзя. Сегодня депутат Госдумы Сергей Боярский в рамках своего выступления подчеркнул, что за выражение личного мнения наказывать никто не собирается.

Также депутатами был принят сопутствующий закон, который предусматривает блокировку ресурса, на котором эта информация была размещена. Боярский сказал, что только прокурор и его заместители смогут принимать решение о том, что является оскорблением. У интернет-площадок есть возможность в течение суток исправить или удалить недостоверную информацию, говорит депутат, а иначе их заблокируют.

По словам партнёра АБ «Торн» Сергея Токарева, наказание за «явное неуважение» к власти дает правоприменителям «простор для фантазий», потому что формулировки в законопроекте «общие и крайне оценочные».

Увеличенный ко второму чтению размер штрафов г-н Токарев назвал «посягательством на свободу слова». «Санкции сделали в превентивных целях. Чтобы больно било по карману среднестатистического гражданина и заставляло 10 раз подумать, прежде чем что-то писать, – рассказал он. – Всегда считал, что здоровая критика только в плюс. Видимо, теперь специально обученные люди будут решать, какая критика конструктивная, а какая – опасная».

«Несмотря на то, что формулировки в указанном законопроекте стали «более юридически точными», само понятие «оскорбление власти» осталось оценочным и выражается в явном неуважении к государственным институтам. При этом остается не понятным, что под этим подразумевается, в связи с этим у правоприменителя появляется возможность более широкого толкования, что впоследствии приведёт к массовому привлечению к ответственности, в том числе невиновных лиц», – заявил адвокат Артем Юдин.

Второй – «антифейковый» – законопроект запрещает распространять в интернете информацию, которая создает «угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения порядка и общественной безопасности, угрозу создания помех функционирования или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

В этот документ депутаты ко второму чтению также приняли поправки с увеличением суммы штрафов. Первое размещение фейковой новости обойдется гражданам в 30 000–100 000 руб. Должностных лиц оштрафуют на сумму от 60 000 до 200 000 руб., а юридических – от 200 000 до 500 000 руб.

Максимальная сумма штрафа за фейки будет назначаться в случае, если их публикация повлекла за собой смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, – 400 000 руб. для граждан, 900 000 руб. для должностных лиц и 1,5 млн руб. для юридических лиц.