Медицинская компания оштрафована за сокрытие трудовых отношений на 3 млн грн

За подмену трудовых отношений гражданско-правовыми на предприятие наложен штраф в сумме более 3 миллионов гривен, сообщает сайт Государственной службы Украины по вопросам труда.
Инспекторы труда Управление Гоструда в Тернопольской области в феврале 2019 года осуществили инспекционное посещение общества с ограниченной ответственностью, предоставляющего медицинские услуги гражданам. Во время инспекционного посещения выявлено, что 24 медицинских работника выполняли трудовые функции по договорам гражданско-правового характера.
Следовательно, за допущение к работе работников без надлежащего оформления трудовых отношений владельцу предприятия придется уплаты в государственный бюджет Украины штраф в сумме 3 004 560 грн.
Сохранить:
Контакты:
Какие узкие специализации станут прибыльными в ближайшем будущем?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
16 дней осталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!
«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: