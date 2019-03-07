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Сегодня 07 марта 2019 года, 15:46

Медицинская компания оштрафована за сокрытие трудовых отношений на 3 млн грн

За подмену трудовых отношений гражданско-правовыми на предприятие наложен штраф в сумме более 3 миллионов гривен, сообщает сайт Государственной службы Украины по вопросам труда.

Инспекторы труда Управление Гоструда в Тернопольской области в феврале 2019 года осуществили инспекционное посещение общества с ограниченной ответственностью, предоставляющего медицинские услуги гражданам. Во время инспекционного посещения выявлено, что 24 медицинских работника выполняли трудовые функции по договорам гражданско-правового характера.

Следовательно, за допущение к работе работников без надлежащего оформления трудовых отношений владельцу предприятия придется уплаты в государственный бюджет Украины штраф в сумме 3 004 560 грн.