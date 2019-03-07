Сегодня 07 марта 2019 года, 12:41

Huawei подает иск против властей США, добиваясь отмены нормы

Китайский телекоммуникационный гигант перешел от оборонительных мер в битве с американским правительством к наступательным. Huawei подал иск против властей США в федеральный суд Техаса, добиваясь отмены статьи 889 закона о национальной обороне, который запрещает госслужащим и ведомствам использовать технику компании, пишет BBC.

Китайцы при этом апеллируют скорее даже не к благоразумию судей, а ко всему американскому народу. Говорят, что введенные против них санкции нарушают Конституцию Штатов.

«Этот запрет не только является незаконным, но также ограничивает участие Huawei в честной конкуренции, что в конечном итоге наносит вред потребителям США», - заявил генеральный директор Huawei Го Пин.

Ограничение свободной конкуренции, добавляет он, в конечном итоге обернется проблемами для самих Штатов. Поскольку «Huawei могла бы принести в США более передовые технологии и помочь построить лучшие сети 5G».

Между тем, именно такое оборудование вызывает наибольшие опасения не только у американских, но и у властей ряда других государств. К примеру, запрет использовать оборудование Huawei 5-го поколения установили Австралия и Новая Зеландия. Как и США, эти государства опасаются, что дешевая китайская техника является «троянским конем», и фактически собирает секретную информацию для китайских спецслужб. Хотя формальным поводом ввести ограничения в отношении корпорации со стороны США стали поставки техники, содержащей американские технологии, в Иран.