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СМИ: названы банки, участвующие в отмывании российских денег

07 марта 2019 года Источник:Finclub

В скандале с отмыванием в Европе «грязных» российских денег замешаны около десяти крупных международных банков с европейской «пропиской».

Большая часть информации об их возможном участии появилась после публикации доклада журналистов-расследователей OCCRP, пишет FinClub со ссылкой на Bloomberg.

Расследование ведется в США, Великобритании, странах Балтии и Скандинавии.

Среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались: крупнейший банк Danske Bank, шведский Swedbank, норвежский Nordea Bank, нидерландский ING Groep, немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank, женевский Credit Agricole и подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.

Проект OCCRP и его партнерские центры рассказывают об уникальном ландромате (laundromat с английского означает «прачечная-автомат»; слово используется в значении «мойка», «отмывание денег»), созданном компанией «Тройка Диалог», которая в прошлом была крупнейшим частным инвестбанком России, пока в 2011 году ее не купил государственный Сбербанк (РФ). Закулисный финансовый механизм удалось выявить благодаря крупному массиву данных о банковских транзакциях и другим документам, попавшим в распоряжение OCCRP и литовского новостного портала 15.min.lt Сведения из разных источников составили одну из самых объемных утечек в истории публикаций банковской информации – в ней данные о 1,3 миллионах транзакций на $470 млрд с участием 238 тысяч отправителей и получателей, среди которых компании и частные лица.

Главной целью офшорной схемы «Ландромат Тройка» был вывод миллиардов из России. Но эта сеть позволяла российским олигархам и политикам гораздо большее: скупать акции госкомпаний, а также недвижимость в России и за рубежом, приобретать роскошные яхты, платить суперзвездам за концерты на частных вечеринках, лечиться в дорогих клиниках.

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