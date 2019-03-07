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Против Андрея Парубия подан иск из-за голосования по НАТО и ЕС

07 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

В Окружной административный суд Киева поступили новые иски против спикера Верховной рады Андрея Парубия относительно голосования за изменения в Конституцию по курсу на вступление в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что иски подали нардепы от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский и Дмитрий Шенцев. Они просят суд признать противоправными действия г-на Парубия при голосовании о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО, так как голосование прошло с нарушением регламента.

Также истцы просят суд признать противоправной бездеятельность Парубия во время данного голосования относительно необеспечения работы Верховной рады как коллегиального представительного органа.

Напомним, закон об изменениях в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО вступил в силу 21 февраля с.г.

Закон также исключил пункт 14 раздела XV «Переходные положения» Конституции, который позволял иностранным военным формированиям временно на условиях аренды согласно международным договорам использовать действующие военные базы на территории Украины.

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