Сегодня 07 марта 2019 года, 11:11

Книг жалоб и предложений отменена в рамках дерегуляции

6 марта с.г. правительство Украины одобрило ряд дерегуляционных решений, направленных на улучшение бизнес-климата в Украине. Среди принятых инициатив — отмена ограничения на максимальную ценовую надбавку в 10% на медицинское оборудование, отмена книги отзывов и предложений, упрощение процедуры получения долгосрочных виз иностранными гражданами.

Об этом информирует сайт Министерства экономического развития и торговли Украины.

Книга отзывов и предложений на производствах, в торговле и общепите введена еще в советское время в целях защиты прав потребителей и фиксации в ней фактов их нарушения, рекомендаций и отзывов. Сейчас эта форма защиты прав потребителей является неэффективной и никоим образом не решает их проблем, сообщает МЭРТ.

На практике существует ряд современных и наиболее эффективных инструментов для потребителей защитить свои права: возможность оставлять отзывы на сайтах самих заведений или на других специализированных сайтах, прямые обращения в Госпродпотребслужбу, Государственную фискальную службе, суд. Отмена книг позволит уменьшить финансовые затраты всех предприятий на 125 млн гривен в год.

Отметим, что эти и многие другие вопросы, волнующие бизнес, будут обсуждаться 20 марта 2019 года на III Legal FMCG & Retail Forum.