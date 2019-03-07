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Сегодня 07 марта 2019 года, 11:12

Объявлен конкурс на должность главы правления «Нафтогаза Украины»

Кабинет Министров Украины объявил конкурс на должность главы правления НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщил на заседании правительства 6 марта премьер-министр Владимир Гройсман.

Конкурс стартует 23 марта 2019 года — на следующий день после завершения контракта действующего председателя нефтегазовой компании Андрея Коболева. Конкурсный отбор продлится 30 календарных дней.

Отбор председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» будет проходить в соответствии с постановлением №777 «О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики».

«Обратимся в наблюдательный совет с точки зрения предложений к условиям нового контракта нового главы, который будет избран в соответствии со всеми открытыми публичными процедурами», — отметил г-н Гройсман.

Он отметил, что дело в Стокгольмском арбитраже выиграл не Андрей Коболев, а команда юристов, в том числе международных.