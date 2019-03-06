6 марта 2019 года Кабинет Министров Украины установил новые критерии определения рисков для осуществления государственных проверок бизнеса в отдельных сферах. Об этом информирует сайт Министерства экономического развития и торговли Украины.
«Правительство продолжает реформирование сферы государственного надзора и инспекции. На выходе мы рассчитываем получить результат, когда государственные проверки бизнеса будут осуществляться в соответствии с четкими критериями определения рисков на тех предприятиях, где существуют реальные и объективные риски от их деятельности. Мы должны понимать, что проведение государственной инспекции в первую очередь необходимо для того, чтобы снизить уровень возникновения техногенных, экологических рисков, рисков безопасности жизнедеятельности и любых других рисков при осуществлении бизнес-деятельности, а не просто для того, чтобы каждый раз фиксировать одни и те же нарушения просто как факт», – отметил в своем выступлении первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.
Предложенный Минэкономразвития риск-ориентированный подход к осуществлению проверок позволяет:
- установить четкие требования для определения степени риска от осуществления такой деятельности;
- более детализировано и системно подойти к оценке деятельности субъектов хозяйствования;
- обеспечить оптимальное перераспределение внимания органов государственного надзора (контроля) менее рисковых субъектов хозяйствования на более рисковые;
- способствовать совершенствованию и упрощению системы государственного надзора, повышению объективности, прозрачности и беспристрастности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля).
Риск-ориентированный подход к осуществлению проверок бизнеса государственными контролирующими органами предусматривает расширение перечня или наоборот отмены критериев определения риска для отдельных сфер деятельности.
Новые критерии определения степени риска внедряются в следующих сферах:
- деятельности направленной на снижение уровня потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения (например, проверки кафе и ресторанов на выполнение ими правил организации специально отведенных мест для курения);
- обеспечения биологической и генетической безопасности относительно сельскохозяйственных растений при создании, исследования и практического использования генетически модифицированных организмов (ГМО) на предприятиях АПК;
- законодательно регулируемой метрологии;
- безопасности железнодорожного транспорта.
Акты разработаны при поддержке Офиса эффективного регулирования (BRDO).
Ожидаемым результатом внедрения таких изменений станет перераспределение усилий контролирующих органов и более эффективное использование ими своих ресурсов, снижение давления на бизнес, а также уменьшение рисков для населения и потребителей товаров и услуг.
Подробно о новых критериях определения рисков для осуществления проверок бизнеса можно узнать в презентации по ссылке.
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