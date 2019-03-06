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Сегодня 06 марта 2019 года, 18:14

Конкурс в Антикоррупционный суд: названы имена 39 победителей (список)

Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов на должности в Высший антикоррупционный суд.

Как пишет «УП», об этом со ссылкой на заседание ВККС сообщает Центр противодействия коррупции.

В частности, среди 39 победителей – 22 судьи, 13 адвокатов и четверо ученых.

Отмечается, что 27 из них будут работать судьями Высшего антикоррупционного суда, 12 – судьями апелляционной палаты.

В ЦПК сообщают, что в список победителей попало восемь кандидатов из списка тех, кого общественные организации считают недостойными должности – Виктор Маслов, Андрей Бицюк, Владимир Воронько, Инна Белоус, Сергей Мойсак, Оксана Олейник, Валерия Черная и Владимир Цикало.

В организации утверждают, что сейчас также необходимо назначить конкурс на должность главы аппарата суда.

Далее список из 39 победителей передадут Высшему совету правосудия для собеседований, который, в свою очередь, внесет представление о назначении судей Президенту.

ВСП вправе отказать в назначении любого кандидата. После этого у президента есть 30 дней для назначения судей.

Всего на должности в Антикорсуд претендовали 113 кандидатов.

По результатам заседаний общественного совета международных экспертов и ВККС с конкурса выбыли 42 сомнительные кандидаты, а 71 – остался. После собеседований ВККС объявила 39 победителей.











