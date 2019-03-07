Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 марта 2019 года, 09:41

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Заочно арестовать человека в РФ стало проще

07 марта 2019 года Источник:Pravo.ru

Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, который позволит судам избирать заочный арест при объявлении лица в межгосударственный розыск.

Утверждённый Путиным закон размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, суды смогут заочно арестовывать людей, находящихся в межгосударственном розыске (в пределах СНГ).

Сейчас человека, которого подозревают в совершении преступления, можно объявить как в международный розыск по линии Интерпола, так и в межгосударственный розыск в пределах территории СНГ. При этом Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает, что заключение под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в случае его объявления в международный розыск. Из-за этого в правоприменительной практике возникают сложности, подчёркивали авторы документа.

Учитывая, что оба этих вида розыска связаны с нахождением обвиняемых за границей, документ вносит изменения в УПК, чтобы суды могли заочно арестовывать объявленных в межгосударственный розыск. «Указанное дополнение расширит возможности российских органов следствия и суда по применению данной меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц, будет способствовать повышению эффективности межгосударственного розыска и реализации его целей», – уверены авторы документа.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1106) от 05/03/19 Свежий номер

Защита бизнеса

№ 10 (1106)
Акцент

Не учти ученого

Отрасли практики

Бить мобильным

Судебная практика

Зачетное время

Тема номера:

Выйти с частью

Архив голосованийVox Populi

Какие узкие специализации станут прибыльными в ближайшем будущем?

Медицинское право (защита прав пациента)

Правовое сопровождение биологических и генетических исследований

Семейное/наследственное право

Защита прав детей

Защита прав пассажиров

Защита прав, свобод и законных интересов человека в интернете

Экологическое право

Частная детективная деятельность

Юриспруденция безнадежна. Всем пора идти выращивать капусту…

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

16 дней осталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!

Kyiv Law & Trade Forum (NEW!)

«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом