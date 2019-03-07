Сегодня 07 марта 2019 года, 09:41

Заочно арестовать человека в РФ стало проще

Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, который позволит судам избирать заочный арест при объявлении лица в межгосударственный розыск.

Утверждённый Путиным закон размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, суды смогут заочно арестовывать людей, находящихся в межгосударственном розыске (в пределах СНГ).

Сейчас человека, которого подозревают в совершении преступления, можно объявить как в международный розыск по линии Интерпола, так и в межгосударственный розыск в пределах территории СНГ. При этом Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает, что заключение под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в случае его объявления в международный розыск. Из-за этого в правоприменительной практике возникают сложности, подчёркивали авторы документа.

Учитывая, что оба этих вида розыска связаны с нахождением обвиняемых за границей, документ вносит изменения в УПК, чтобы суды могли заочно арестовывать объявленных в межгосударственный розыск. «Указанное дополнение расширит возможности российских органов следствия и суда по применению данной меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц, будет способствовать повышению эффективности межгосударственного розыска и реализации его целей», – уверены авторы документа.