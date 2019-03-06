Сегодня 06 марта 2019 года, 18:14

Одобрены положения о Государственной налоговой и Государственной таможенной службах

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Для имплементации этого постановления на сегодняшнем заседании правительство утвердило с доработкой положения, урегулирует порядок деятельности обеих служб, определит их правовой статус, основные задачи, права и обязанности работников, связанных с реализацией налоговой и таможенной политики, а также закрепит полномочия председателей государственной налоговой и государственной таможенной служб.

«Утверждение положений позволит создать условия для полноценной реализации вновь службами своих функций в сфере налоговой и таможенной политики. Реформа ГФС – это наша задача перед добросовестным бизнесом. Разделение создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов. При этом наша задача провести реформу ГФС незаметно и безболезненно для бизнеса», – сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Согласно положению, Государственная налоговая служба является центральным органом исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам единого взноса и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС. Деятельность Государственной налоговой службы направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов.

Положение закрепляет, что Государственная таможенная служба является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную таможенную политику, государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении таможенного законодательства. Деятельность Государственной таможенной службы направляется и координируется Кабинетом Министров через министра финансов.

Утверждение положений о каждой из служб является необходимым условием проведения прозрачного конкурса для назначения эффективного и ориентированного на реформы руководства.