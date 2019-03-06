Сегодня 06 марта 2019 года, 15:05

Правительственная версия гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права одобрена профильным комитетом

На последнем заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности среди прочего был рассмотрен и одобрен (рекомендован к принятию парламентом за основу) правительственный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права» (проект № 9438).

Идеи криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления) и усовершенствования правового режима уголовной ответственности за пытки в соответствии с требованиями современного международного права проектом № 9438 предлагается реализовать следующим образом. Во-первых, в Уголовном кодексе (УК) Украины предусматривается некий автономный режим регламентации уголовной ответственности за указанные преступления. Среди прочего УК Украины хотят дополнить новеллой — статьей 81, прописав, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, совершившие агрессию, преступления против человечности, военные преступления или геноцид, подлежат уголовной ответственности на основании настоящего Кодекса независимо от места совершения преступления. При этом в предложенных к статье 44 УК Украины изменениях конкретизируется, что к указанным лицам не может применяться освобождение от уголовной ответственности. Также к уже осужденным за основные преступления по международному праву не может применяться амнистия: соответствующими предписаниями предложено дополнить статью 4 Закона Украины «О применении амнистии в Украине».

Законодательной инициативой предлагается усовершенствовать и порядок исчисления сроков давности с учетом того, что на отдельной территории Украины государство временно не может осуществлять свою исполнительную уголовную юрисдикцию. В положениях части 2 статьи 49 УК Украины (новый абзац 2 в редакции проекта № 9438) указывается, что относительно тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Украины, течение давности приостанавливается с момента совершения таких преступлений. В этих случаях течение давности возобновляется со дня явки лица с признанием, его задержания или с момента официальной деоккупации соответствующей территории (прекращения действия национального законодательства о соответствующей временно оккупированной территории Украины). Кроме того, изменения вносятся в постулат относительно невозможности применения давности к определенным категориям преступлений (содержится в действующей части 5 статьи 49 УК Украины): табу на применение давности в случае совершения преступлений против основ национальной безопасности Украины, предусмотренных в статьях 109–1141Кодекса, сохраняется, но дополняется новыми составами преступлений (в редакции проекта № 9438) — пытки (часть 4 статьи 127) и преступления против основ международного права, предусмотренные статьями 437–4386, 442 УК Украины. Последние предлагается подробно классифицировать, систематизировать и выделить в рамках отдельного блока уголовного законодательства, переименовав раздел ХХ Особой части УК Украины на «Преступления против основ международного права» и изложив его фактически в новой редакции. Отдельные нормы, скажем, действующие статьи 441 («Экоцид») и 439 («Применение оружия массового уничтожения») раздела ХХ Особой части УК Украины меняют лишь свою структурную локацию: статья 441 получает новый порядковый номер 2361, а статья 439 — 449 в рамках нового раздела ХХІ Особой части УК Украины «Преступления против международного правопорядка», которым предлагается дополнить действующий Кодекс. В предусмотренной правительственным законопроектом редакции раздела ХХ Особой части УК Украины отображены основные преступления по международному праву, причем военные дифференцируются на преступления «против лиц» (новая версия статьи 438), «против правосудия», «против собственности», «против гуманитарных операций и использования символов», преступления, «которые заключаются в применении запрещенных методов ведения войны», «которые заключаются в применении запрещенных средств ведения войны», а также преступления «против движимых и недвижимых ценностей, зданий и центров, находящихся под защитой международного гуманитарного права» (статьи 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386соответственно, новеллы, которыми планируется дополнить Кодекс).

Следует отметить, что дальнейший путь гармонизации национального уголовного законодательства с положениями международного права — это неизбежность, ведь уже летом 2019-го вступают в силу положения части 6 статьи 124 Конституции Украины, декларирующие намерение нашего государства признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским статутом, на уровне Основного Закона. Готовы ли отечественные правоохранительная и судебная системы к реализации идеи криминализации так называемых основных преступлений по международному праву? Ответ на этот и другие вопросы будут искать участники Уголовно-правового форума, который состоится уже 5 апреля с.г.