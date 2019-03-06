Сегодня 06 марта 2019 года, 16:40

В.Путин опасается иностранных агентов

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2018 году контррразведка РФ смогла разоблачить несколько сотен агентов и сотрудников иностранных спецслужб. Выступая на коллегии ФСБ, он добавил, что зарубежные разведки наращивают свою активность в российском направлении.

«Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб», — сказал президент РФ. Также он отметил, что зарубежные агенты «всеми путями» ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера.

Президент призвал спецслужбы внимательнее подходить к режиму секретности и в отношении перспективных разработок в сфере вооружений двойного назначения, чтобы не мешать использовать их в гражданских отраслях. «Искусственных барьеров создавать не нужно», — отметил господин Путин.

Говоря о национальной безопасности, президент отметил, что Россия должна быть готова к росту кибератак на системы органов власти, операторов связи и госкорпораций. «Это хорошо спланированные масштабные операции, способные нанести серьезный урон национальным интересам нашей страны»,— сказал президент РФ. Он подчеркнул, что с 2014 года количество атак на российские серверы увеличилось с 1,5 тыс. до 17 тыс. — в 2018 году.

Также президент России рассказал об увеличении эффективности борьбы с терроризмом в стране. «В целом за 10 лет этот показатель сократился многократно: с 997 до 9 в прошлом году», — отметил г-н Путин. По его словам ежегодно предотвращается 20 терактов.