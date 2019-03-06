Совет бизнес-омбудсмена объявила о начале приема заявок от потенциальных кандидатов на должность бизнес-омбудсмена Украины. Документы принимаются до 15 марта 2019 года.
«Бизнес-омбудсмен рассматривает жалобы относительно проявлений коррупции и любых других нарушений законных интересов предпринимателей органами государственной и муниципальной власти, предприятиями под их управлением и отдельными чиновниками. Совет бизнес-омбудсмена представляет и защищает интересы бизнеса в государственных органах», – сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.
К основным задачам бизнес-омбудсмена относится:
- возглавлять Совет бизнес-омбудсмена, определять и формировать стратегию ее деятельности,
- принимать решение о рассмотрении тех или иных жалоб от бизнеса или отклонения их в случае отсутствия надлежащих для этого законодательных оснований,
- осуществлять представительские функции Совета в контактах с ее наблюдательным советом и органами государственной власти,
- отчитываться наблюдательном совете о результатах деятельности Совета бизнес-омбудсмена.
Как известно, Совет бизнес-омбудсмена Украины была образована в декабре 2014 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по поддержке украинского антикоррупционной инициативы, заключенным между Кабинетом Министров Украины, ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития, Американской торговой палатой в Украине, Европейской Бизнес Ассоциацией, Федерацией работодателей Украины, Торгово-промышленной палатой Украины и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.
Одной из ключевых целей Совета бизнес-омбудсмена является обеспечение эффективной и системной коммуникации бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления, а также государственными предприятиями.
Кандидаты на должность бизнес-омбудсмена Украины должны:
- обладать знаниями, способностями и профессиональным навыками, необходимыми для надлежащего исполнения своих служебных обязанностей,
- иметь высшее образование по степени магистра экономики или права,
- демонстрировать глубокие знания экономических, социальных и политических проблем в Украине и иметь релевантный профессиональный опыт.
Кандидаты на должность бизнес-омбудсмена не могут занимать одну выборную должность или должности в органах государственной и местной власти. К участию в конкурсе также не допускаются кандидаты, которые в течение последних трех лет работали на государственной службе или в органах местной власти. Кандидаты не могут быть членами какой-либо политической партии, а также иметь финансовые или инвестиционные интересы в любом бизнесе на территории Украины.
Обязательным требованием для кандидатов является свободное владение английским языком.
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