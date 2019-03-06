Сегодня 06 марта 2019 года, 16:40

«Дело Гандзюк»: В.Мангер отстранен от должности главы Херсонского облсовета

Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера отстранили от должности главы Херсонского областного совета. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Twitter пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган.

Сообщается, что Шевченковский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и отстранил Мангера на месяц до 6 апреля 2019 года. При этом прокуратура просила отстранить его на два месяца.

Отметим, ранее прокурор просил продлить обязательства г-на Мангера. В итоге постановление следственного судьи Шевченковского райсуда Киева от 15 февраля с определением залога 2,5 млн гривен оставили без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов и прокуроров – без удовлетворения