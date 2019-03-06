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Завтра ВККС подведет итоги конкурсов в Верховный Суд и Антикоррупционный суд

06 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

7 марта 2019 года в 10.30 состоится брифинг председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова и заместителя председателя Комиссии Станислава Щотки, посвященный завершению конкурсов в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд.

Место проведения брифинга: Высшая квалификационная комиссия судей Украины (г.Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Дата проведения: 7 марта 2019 год.

Начало в 10.30.

Обязательная аккредитация представителей СМИ по таким контактам: тел. (067) 247-06-30, е-mail: pvkksu@gmail.com

Кроме того, как сказано на сайте ВККС, 6 марта 2019 года состоится рассмотрение вопроса об утверждении рейтингов кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в рамках конкурса, объявленного Высшей квалификационной комиссией судей Украины 2 августа 2018 года.

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