7 марта 2019 года в 10.30 состоится брифинг председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова и заместителя председателя Комиссии Станислава Щотки, посвященный завершению конкурсов в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд.
Место проведения брифинга: Высшая квалификационная комиссия судей Украины (г.Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Дата проведения: 7 марта 2019 год.
Начало в 10.30.
Обязательная аккредитация представителей СМИ по таким контактам: тел. (067) 247-06-30, е-mail: pvkksu@gmail.com
Кроме того, как сказано на сайте ВККС, 6 марта 2019 года состоится рассмотрение вопроса об утверждении рейтингов кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в рамках конкурса, объявленного Высшей квалификационной комиссией судей Украины 2 августа 2018 года.
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