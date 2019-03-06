АМКУ одобрил сделки, осуществляемые The Walt Disney Company и LG Eletronics

1 марта с.г. опубликована информация о новых решениях Антимонопольного комитета Украины.
В частности, предоставлено разрешение компании «The Walt Disney Company» (г.Бербанк, штат Калифорния, США) на приобретение контроля над компанией «Twenty-First Century Fox, Inc.» (г.Нью-Йорк, США).
Предоставлено разрешение на создание компаниями LG Electronics Inc. и Deutsche Lufthansa AG [через компанию Lufthansa Technik AG (г.Гамбург, Германия)] совместного предприятия в городе Гамбург, Германия. Кроме того, предоставлено разрешение на опосредованное [через два совместных предприятия в городе Гамбург, Германия] создание компаниями LG Electronics Inc. и Deutsche Lufthansa AG [через компанию «Lufthansa Technik AG»] совместного предприятия в городе Гамбург.
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