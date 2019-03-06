Сегодня 06 марта 2019 года, 15:05

НААУ проведет в г.Днепре турнир по футболу среди адвокатов

Национальный турнир по футболу среди адвокатов «Кубок UNBA 2019» состоится 13-14 апреля с.г. в Днепре (проспект П.Орлика, 20, клуб Human).

Утверждено Положение о турнире, а организационные мероприятия возложено на Комитет по физической культуре и спорту.

Об этом информирует сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Совета адвокатов регионов должны подать списки команд для участия в чемпионате до 22 марта 2019 года в Секретариат НААУ.

К соревнованиям допускаются команды адвокатов регионов с официально определенным названием в составе не более 15 игроков. От каждого региона к участию в соревнованиях могут быть допущены не более двух (двух) команд, сформированных из адвокатов этого региона (согласно сведений из ЕРАУ).

Участником команды, представляющий соответствующий регион в Соревнованиях, может быть адвокат, по сведениям из ЕРАУ учитывается в органе адвокатского самоуправления этого региона. Также в состав команды может быть включен один стажер. Не допускается участие адвоката за команду другого региона в Соревнованиях. Исключение из этого правила могут устанавливаться Комитетом по физической культуре и спорту НААУ совместно с Организационным Комитетом по подготовке проведения Всеукраинских соревнований индивидуально по каждому региону и только в случае наличия у нескольких регионов объективных сложностей формирования сборной адвокатов в каждом из этих регионов (возможно принятие совместного решения Комитетом по физической культуре и спорту НААУ совместно с Организационным Комитетом по подготовке проведения Всеукраинских соревнований о формировании сборной адвокатов указанных регионов (два региона могут создать одну общую сборную). В случае формирования одной общей сборной адвокатов из нескольких регионов не допускается формирование дополнительных отдельных команд в каждом из регионов, из которых сформирована сборная адвокатов.