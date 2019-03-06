Сегодня 06 марта 2019 года, 13:35

СМИ: у секретаря Н.Мартыненко нашли письма относительно назначения судей

Во время судебного заседания по делу Николая Мартыненко судья Шевченковского суда зачитал письмо, адресованное секретарю экс-народного депутата с просьбой вмешаться в работу Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия для назначения лояльных к г-ну Мартыненко судей.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает «УП».

Отмечается, что в заседании 5 марта с.г. судья Владимир Бугиль зачитал письмо, которое 16 февраля 2015 года прислала сотрудница ПАО «Диамантбанк» Наталья Федик секретарю Мартыненко.

В ЦПК напомнили, что «Диамантбанк» использовали в схеме отмывания средств Мартыненко и его сообщниками. Как уточняет «УП», «посредством организованных на двух государственных предприятиях схем разворовали почти 700 миллионов гривен».

В письме в частности говорится, что предыдущий глава ВККС Игорь Самсин отправил президенту две кандидатуры для перевода в Голосеевский суд Киева: с Балаклавского районного суда города Севастополя Шкирай и с Антрацитовского городского суда Ладыченко.

«У Филатова в Администрации президента лежат указы на назначение этих судей. Просьба не допустить этого, поскольку: во-первых, у Самсина не было полномочий, когда он составил эти представления, во-вторых, это не правильные люди. В то же время в данный момент в ВККС находятся документы на правильных судей – Кухарская и Денисюк (это кандидатуры, которые необходимо поддержать и обеспечить их перевод в Голосеевский суд)», – говорилось в письме.

Также в документе отмечалось, что нужно, чтобы глава ВККС Сергей Козьяков направил письмо в АП с просьбой отозвать представление на перевод Шкирая и Ладыченко, а взамен направил представление на перевод Кухарской и Денисюк.

«Второе, в ВСП поступило несколько жалоб на судей (Голосеевского районного суда Киева – ред.) Калиниченко, Мирошниченко и Фролов – необходимо поддержать данных судей и не допустить открытия производств по ним», – говорилось в письме.

Отмечается, что по двум из семи названных судей просьбу выполнили. Так, судью Наталью Кухарскую указом президента от 29 декабря 2017 года временно перевели из Кировоградской области в Голосеевский районный суд Киева.

В отношении судьи г-на Мирошниченко открыли дисциплинарное производство, однако впоследствии закрыли.