СМИ: у секретаря Н.Мартыненко нашли письма относительно назначения судей

Во время судебного заседания по делу Николая Мартыненко судья Шевченковского суда зачитал письмо, адресованное секретарю экс-народного депутата с просьбой вмешаться в работу Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия для назначения лояльных к г-ну Мартыненко судей.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает «УП».
Отмечается, что в заседании 5 марта с.г. судья Владимир Бугиль зачитал письмо, которое 16 февраля 2015 года прислала сотрудница ПАО «Диамантбанк» Наталья Федик секретарю Мартыненко.
В ЦПК напомнили, что «Диамантбанк» использовали в схеме отмывания средств Мартыненко и его сообщниками. Как уточняет «УП», «посредством организованных на двух государственных предприятиях схем разворовали почти 700 миллионов гривен».
В письме в частности говорится, что предыдущий глава ВККС Игорь Самсин отправил президенту две кандидатуры для перевода в Голосеевский суд Киева: с Балаклавского районного суда города Севастополя Шкирай и с Антрацитовского городского суда Ладыченко.
«У Филатова в Администрации президента лежат указы на назначение этих судей. Просьба не допустить этого, поскольку: во-первых, у Самсина не было полномочий, когда он составил эти представления, во-вторых, это не правильные люди. В то же время в данный момент в ВККС находятся документы на правильных судей – Кухарская и Денисюк (это кандидатуры, которые необходимо поддержать и обеспечить их перевод в Голосеевский суд)», – говорилось в письме.
Также в документе отмечалось, что нужно, чтобы глава ВККС Сергей Козьяков направил письмо в АП с просьбой отозвать представление на перевод Шкирая и Ладыченко, а взамен направил представление на перевод Кухарской и Денисюк.
«Второе, в ВСП поступило несколько жалоб на судей (Голосеевского районного суда Киева – ред.) Калиниченко, Мирошниченко и Фролов – необходимо поддержать данных судей и не допустить открытия производств по ним», – говорилось в письме.
Отмечается, что по двум из семи названных судей просьбу выполнили. Так, судью Наталью Кухарскую указом президента от 29 декабря 2017 года временно перевели из Кировоградской области в Голосеевский районный суд Киева.
В отношении судьи г-на Мирошниченко открыли дисциплинарное производство, однако впоследствии закрыли.
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