Министр соцполитики призвал украинцев обжаловать необоснованные платежки в судах

Министр социальной политики Андрей Рева пригрозил облгазам отзывом лицензии и призвал украинцев бороться с липовыми газовыми долгами в судах. Об этом чиновник заявил во время совещания правительства во вторник, 5 марта 2019 года. Он убежден, что поставщики выставляют тем потребителям, у которых нет счетчиков, платежки на свое усмотрение.
«Газосбытные предприятия начисляют людям, в доме которых не установлены счетчики газа, суммы, которые считают необходимыми. То есть, в платежках, которые они выставляют, значатся виртуальные суммы за предыдущие 30 месяцев», — пояснил министр. Вместе с тем, эти же поставщики пытаются нажиться и на тех гражданах, чьи дома оборудованы счетчиками газа, но используют для этого уже другую схему, передает UBR.
«Даже тем людям, у которых есть приборы учета, поставщики доначисляют суммы не по счетчику, а с определенным коэффициентом. Это называется «приведением объемов природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов». Условно говоря, человек употребил 100 кубических метров газа по счетчику, а ему выставляется счет за 130, с мотивацией приведения размеров использованного природного газа к стандартным условиям. это абсолютно незаконно. Более того, есть 42 постановления НКРЭКУ, которыми запрещено это делать. 42 постановления по каждому предприятию, и задача местных администраций – обеспечить выполнение облгазами этих постановлений, через те законные механизмы, которые сегодня предусмотрены. Они должны понимать, что игнорирование постановлений НКРЭКУ может привести, в конечном итоге, к потере лицензии на продажу газа», — заявил г-н Рева.
В Минсоцполитики отметили, что если украинцы обжалуют приписанные им долги в суде, сам факт наличия задолженности не может быть основанием для отказа в оформлении субсидии. В таком случае льгота назначается на период рассмотрения дела. Таким образом, незаконные действия некоторых поставщиков услуг не будут иметь негативного влияния на получателей субсидий, при условии отстаивания ими своих законных прав.
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