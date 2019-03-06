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Посол США призывает уволить Назара Холодницкого

06 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что необходимо сменить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сайт посольства. Г-жа Йованович подчеркнула, что такие действия необходимы для сохранения репутации антикоррупционных институтов.

«Тому, кто был пойман за предоставление консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти дела», — сказала г-жа Йованович.

Она также отметила, что в отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование, суд, и если вина доказана, они должны попасть за решетку.

«Чтобы так было, все элементы антикоррупционной системы должны присутствовать и работать эффективно», — добавила посол США.

Ранее Йованович заявила, что решение Конституционного Суда относительно отмены статьи о незаконном обогащении является серьезным шагом назад в антикоррупционной реформе в Украине.

Напомним: в марте 2018 НАБУ опубликовало записи разговоров руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, обвинив его в том, что он «сливал» информацию о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, а также оказывал давление на чиновников и прокуроров, чтобы те принимали нужные решения.

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