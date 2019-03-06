Посол США призывает уволить Назара Холодницкого

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что необходимо сменить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сайт посольства. Г-жа Йованович подчеркнула, что такие действия необходимы для сохранения репутации антикоррупционных институтов.
«Тому, кто был пойман за предоставление консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти дела», — сказала г-жа Йованович.
Она также отметила, что в отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование, суд, и если вина доказана, они должны попасть за решетку.
«Чтобы так было, все элементы антикоррупционной системы должны присутствовать и работать эффективно», — добавила посол США.
Ранее Йованович заявила, что решение Конституционного Суда относительно отмены статьи о незаконном обогащении является серьезным шагом назад в антикоррупционной реформе в Украине.
Напомним: в марте 2018 НАБУ опубликовало записи разговоров руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, обвинив его в том, что он «сливал» информацию о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, а также оказывал давление на чиновников и прокуроров, чтобы те принимали нужные решения.
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