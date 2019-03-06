Сегодня 06 марта 2019 года, 12:05

НБУ усложнил процесс возвращения банкиров из «черного списка»

«Автоматического» прекращения действия признаков небезупречной репутации не будет

Новое Положение о лицензировании банков, принятое НБУ в конце 2018 года, усложняет процесс возвращения на рынок банкиров с небезупречной деловой репутацией.

Всем банкирам, репутация которых перестала быть безупречной из-за неплатежеспособности их банка, необходимо в обязательном порядке пройти процедуру «восстановления» репутации в случае желания вернуться на банковский рынок, тогда как ранее можно было дождаться окончания 3-х или 10-летнего срока «бана» и вновь управлять банками или покупать в них свыше 10% акций, даже не доказывая НБУ, что нет их вины в банкротстве банка.

Фактически это означает, что признаки небезупречной деловой репутации, связанные с управлением или владением выведенных с рынка банков, стали бессрочными. Об этом говорится в Положении о лицензировании банков, утвержденном постановлением НБУ 28 декабря 2018 года, пояснили FinClub в НБУ.

«Теперь вместо «автоматического» прекращения действия признаков небезупречной деловой репутации по истечении определенных сроков, которые были довольно условными, применен более сущностный и справедливый подход. Повторный допуск на рынок лиц, владевших или руководивших банком в период, предшествовавший неплатежеспособности, возможен при условии проверки НБУ в рамках процедуры «восстановление репутации» всех обстоятельств дела — при получении всей информации от ФГВФЛ, правоохранительных органов, отчетов инспектирования, объяснений и аргументов самого лица и т.д.», — сообщили FinClub в пресс-службе Национального банка.

Как пояснили FinClub в пресс-службе НБУ, внедрение новых подходов к оценке деловой репутации является частью общего перехода лицензионных процедур на риск-ориентированный подход. «Выбор этого подхода обусловлен, в частности, опытом трехлетнего применения процедуры обеления, которая за это время зарекомендовала себя как действенный инструмент проверки обстоятельств, обусловивших наличие у лица признака небезупречной деловой репутации, при согласовании его кандидатуры на должность руководителя банка. Именно практика этой процедуры показала, что установление ограничивающих сроков применения признака небезупречной репутации является неоправданным, поскольку каждый случай требует отдельного анализа», — сообщили в НБУ.

Новые кадровые правила распространяются как на будущие банкротства банков, так и на прошлые, которые состоялись в период действия прежних правил.

В НБУ сообщили FinClub, что с 2016 года они получили от банков 29 ходатайств на трудоустройство лиц с небезупречной деловой репутацией. Но лишь 16 банкиров смогли вернуться на рынок. Остальным было отказано или они отозвали заявку.

«Новые подходы Положения не устанавливают «пожизненную ответственность», а вводят механизм проверки репутации лиц, действия или бездействие которых потенциально могли привести к неплатежеспособности банков», — считают в НБУ.

Для банкиров, которые работали в учреждениях, выведенных с рынка в 2014—2015 годах, трехлетний «бан» (он применяется к лицам, которые работали в банке больше полугода в течение года до момента его неплатежеспособности — ред.) закончился в 2017—2018 годах, и они могли уже вернуться на руководящие должности в банковском секторе даже без процедуры обеления репутации. В те два года Нацбанк признал неплатежеспособными 66 банков, среди которых такие крупные учреждения, как банк «Форум», «ВиЭйБи Банк», «Городской коммерческий банк», «Всеукраинский банк развития», банки «Надра», «Дельта», «Киевская Русь», «Финансы и Кредит». Но теперь репутация их бывших руководителей, которая была автоматически улучшена после истечения срока «бана», вновь будет считаться небезупречной, если безработных банкиров захочет нанять действующий банк или если они захотят приобрести существенное участие в банке.

В Нацбанке говорят, что норма не будет распространяться на лиц, которые были согласованы как руководители или владельцы существенного участия действующего банка (по процедуре обеления или без нее).