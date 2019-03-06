Сегодня 06 марта 2019 года, 12:05

Суд взыскал компенсацию за неправомерное использование изображений персонажей сериала «Маша и Медведь»

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым было взыскано с физического лица — предпринимателя 16 000 грн компенсации за противоправное использование объектов авторского права — графических изображений персонажей «Маша», «Белка» и «Заяц», являющихся составляющими мультипликационного сериала «Маша и Медведь».

Об этом пишет портал судебной власти Украины.

Как установлено судом, в магазине «У дома» в г.Чернигове, хозяйственную деятельность в котором осуществляет физическое лицо — предприниматель Куприенко Т.А. (ответчик-2), осуществлена продажа (распространение) товара — «Шоколадное яйцо» с использованием без разрешения истца графического изображения персонажей «Маша», «Заяц», «Белка» из аудиовизуального произведения — мультипликационного сериала «Маша и Медведь».

В связи с нарушением своих авторских прав компания «Анимаккорд ЛТД» обратилась в суд с иском к ЧП «Траст-Доверие» (ответчик-1) и физическому лицу — предпринимателю (ответчик-2) о защите авторского права путем солидарного взыскания с ответчиков компенсации за противоправное использование объектов авторского права истца.

Хозяйственный суд Черниговской области удовлетворил иск частично: взыскал с физического лица — предпринимателя 16000 грн компенсации за нарушение имущественных авторских прав и отказал в удовлетворении иска к ООО «Траст-Доверие» в полном объеме.

Исследовав прилагаемые к материалам дела документы, суд апелляционной инстанции подтвердил вывод местного хозяйственного суда о факте использования ответчиком-2 объектов права интеллектуальной собственности истца без разрешения, чем были нарушены исключительные имущественные авторские права истца на аудиовизуальное произведение — мультипликационный сериал «Маша и Медведь», в частности на самостоятельные произведения: графические изображения персонажей «Маша», «Заяц» и «Белка».

При этом факт нарушения ответчиком-1 исключительных имущественных авторских прав при рассмотрении дела не подтвержден, поскольку истцом доказано, что ЧП «Траст-Доверие» осуществляет розничную торговлю кондитерскими изделиями (шоколадные яйца) в помещении магазина «У дома» в г.Чернигове. Кроме изложенного, судебная коллегия также учла, что в заявлении об уменьшении размера исковых требований истцом были предъявлены требования к ответчику-1.

Установленный судом размер компенсации обоснован однократностью нарушения прав интеллектуальной собственности, а именно: распространение одного контрафактного товара («Яйцо шоколадное»), на котором противоправно использованы ответчиком-2 объекты авторского права «Маша», «Заяц» и «Белка».

С учетом обстоятельств дела и норм действующего законодательства коллегия судей апелляционного хозяйственного суда согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что исковые требования «Анимаккорд ЛТД» к ответчику-2 подлежат удовлетворению в полном объеме путем взыскания с последнего в пользу истца компенсации в сумме 16 000, 00 грн, а также о правомерности отказа в иске к ответчику-1 — ЧП «Траст-Доверие» в связи с его необоснованностью и отсутствием требований.

Постановление доступно по ссылке.