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Акции Raiffeisen Bank International падают на фоне сообщения об отмывании денег

06 марта 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Акции австрийского Raiffeisen Bank International AG (RBI ) упали на 10,3% на фоне сообщений о том, что предшественник банка — Raiffeisen Zentralbank — мог быть причастен к отмыванию денег, сообщило Reuters.

В Raiffeisen Bank International также начали внутреннее расследование. «Жалоба подана в отношении неназванной стороны, поэтому в настоящий момент Raiffeisen Bank International не знает о конкретных обвинениях и не располагает дальнейшей информацией по содержанию жалобы», — заявил представитель RBI Ингрид Кренн-Дитц.

О том, что Raiffeisen Zentralbank мог быть причастен к отмыванию денег, сообщил австрийский ресурс Addendum.org. В публикации портала говорилось, что фонд Hermitage подал отчет в австрийскую прокуратуру о подозрительных трансакциях банка, связанных с Danske Bank и Ukio Bankas. В заявлении утверждалось, что через Raiffeisen Zentralbank могли проходить деньги, полученные с помощью махинаций по уклонению от уплаты налогов в России.

Ранее консорциум журналистов OCCRP рассказал о схеме по отмыванию денег. Согласно заявлению журналистов в ней принимали участие как минимум 75 компаний. Среди контрагентов по этим сделкам упоминались такие банки, как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank. В расследовании утверждается, что к схеме причастна компания «Тройка Диалог». Через сеть офшоров проходили в том числе деньги, связанные с «делом Магнитского», хищениями в аэропорту Шереметьево и обналичиванием средств через страховые компании.

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