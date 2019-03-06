Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 марта 2019 года, 10:35

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В.Гройсман анонсировал масштабные проверки из-за завышенных платежек

06 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Национальной комиссии по вопросам регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг, Антимонопольному комитету, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провести тщательные проверки организаций, поставляющих энергоресурсы, наложить соответствующие штрафы и защитить потребителей от необоснованных платежных требований.

Об этом он сказал, подводя итоги селекторного совещания по вопросам тарифообразования на местах, передает сайт КМУ.

По словам Владимира Гройсмана, к этой работе должны активно приобщиться и представители местной власти.

«Все, что сейчас происходит, — это беззаконие со стороны различных снабжающих организаций. Я прошу: наведите порядок и защитите людей. Это четкое требование», — сказал глава правительства.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1106) от 05/03/19 Свежий номер

Защита бизнеса

№ 10 (1106)
Акцент

Не учти ученого

Отрасли практики

Бить мобильным

Судебная практика

Зачетное время

Тема номера:

Выйти с частью

Архив голосованийVox Populi

Какие узкие специализации станут прибыльными в ближайшем будущем?

Медицинское право (защита прав пациента)

Правовое сопровождение биологических и генетических исследований

Семейное/наследственное право

Защита прав детей

Защита прав пассажиров

Защита прав, свобод и законных интересов человека в интернете

Экологическое право

Частная детективная деятельность

Юриспруденция безнадежна. Всем пора идти выращивать капусту…

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

16 дней осталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!

Kyiv Law & Trade Forum (NEW!)

«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом