В.Гройсман анонсировал масштабные проверки из-за завышенных платежек

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Национальной комиссии по вопросам регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг, Антимонопольному комитету, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провести тщательные проверки организаций, поставляющих энергоресурсы, наложить соответствующие штрафы и защитить потребителей от необоснованных платежных требований.
Об этом он сказал, подводя итоги селекторного совещания по вопросам тарифообразования на местах, передает сайт КМУ.
По словам Владимира Гройсмана, к этой работе должны активно приобщиться и представители местной власти.
«Все, что сейчас происходит, — это беззаконие со стороны различных снабжающих организаций. Я прошу: наведите порядок и защитите людей. Это четкое требование», — сказал глава правительства.
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