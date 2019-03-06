Трамп продлил санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США продлевает действие санкций против Венесуэлы. По его словам, ситуация в этой стране остается «нестандартной и чрезвычайной угрозой для национальной безопасности и внешней политики США».
«Я постановил, что необходимо продолжать чрезвычайные меры, объявленные в указе 13692 (от 15 марта 2015 года, подписан президентом США Бараком Обамой — «Ъ») в связи с ситуацией Венесуэле», — говорится в тексте президентского послания, направленного в Конгресс.
Напомним: запрет на въезд в США первой группе венесуэльских чиновников был введен в 2014 году на фоне разгона массовых протестов. Администрацию президента Венесуэлы обвиняли в попустительстве коррупции, нехватке продовольственных товаров и высоком уровне преступности. Впоследствии санкции расширялись и продлевались.
В январе 2019 года на фоне кризиса лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США и многие европейские страны. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президента Николаса Мадуро.
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