Сегодня 06 марта 2019 года, 10:35

Трамп продлил санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США продлевает действие санкций против Венесуэлы. По его словам, ситуация в этой стране остается «нестандартной и чрезвычайной угрозой для национальной безопасности и внешней политики США».

«Я постановил, что необходимо продолжать чрезвычайные меры, объявленные в указе 13692 (от 15 марта 2015 года, подписан президентом США Бараком Обамой — «Ъ») в связи с ситуацией Венесуэле», — говорится в тексте президентского послания, направленного в Конгресс.

Напомним: запрет на въезд в США первой группе венесуэльских чиновников был введен в 2014 году на фоне разгона массовых протестов. Администрацию президента Венесуэлы обвиняли в попустительстве коррупции, нехватке продовольственных товаров и высоком уровне преступности. Впоследствии санкции расширялись и продлевались.

В январе 2019 года на фоне кризиса лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США и многие европейские страны. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президента Николаса Мадуро.