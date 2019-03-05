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На авторов сюжета об «Укроборонпроме» подали в суд

05 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

Сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь подал в суд на журналиста Дениса Бигуса. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на портал судебной власти Украины.

Согласно информации, размещенной на сайте, иск поступил в суд 4 марта. Ответчиками являются журналисты программы «Наші гроші» Денис Бигус и Леся Иванова. Дело будет рассматривать судья Владимир Гребенюк.

Напомним: вчера Президент Петр Порошенко после скандала с коррупцией в оборонной сфере уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Добавим, что вчера вышла третья часть расследования программы «Наші гроші» о хищениях в армии, где говорилось, что нынешний директор «Укроборонпрома» Павел Букин и уволенный с поста первого замсекретаря СНБО похитили миллионы на международном контракте.

В частности, «Укроборонпром» заплатил 580 тыс. долларов за товар, чистая стоимость которого составляет 85 тыс. долларов. Журналисты подсчитали, что из 460 тыс. долларов переплаты участники схемы потратили 160 тыс. на обналичивание, транзитные фирмы и растаможивание по завышенной цене. Чистая прибыль составила 300 тыс. долларов.

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