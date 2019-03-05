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Размер залога Роману Насирову снизили почти втрое — до 36 млн грн

05 марта 2019 года Источник:Finclub

Шевченковский районный суд Киева уменьшил залог бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову с 100 млн грн до 36 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает FinClub.

«4 марта с участием прокуроров САП в Шевченковском районном суде Киева состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС и руководителя департамента ГФС, на котором было продлено действие мер пресечения фигурантам дела», — говорится в сообщении.

Суд продлил действие мер пресечения, однако по собственной инициативе уменьшил залог для Насирова до 36 млн грн в соответствии с размером гражданского иска в уголовном производстве.

В САП отметили, что следующее заседание назначено на 15.30 14 марта 2019 года.

На судебном заседании 4 марта с.г. стороной обвинения не было зачитано ни одной страницы обвинительного акта.

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