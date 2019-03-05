Сегодня 05 марта 2019 года, 18:01

ВС назвал ключевые признаки законного интереса, подлежащего судебной защите

Верховный Суд определил признаки законного интереса, который может быть предметом судебной защиты. Как сообщается на портале «Судебная власть Украины», истец обратился в суд с иском в городской совет, в котором просил признать противоправным и отменить решение, на основании которого предоставлены льготы по плате за землю на территории города, освобождены от этой уплаты отдельные предприятия. Истец утверждал, что обжалуемое решение, которым предоставлены льготы по плате за землю, приводит к незаконному уменьшению доходов местного бюджета, уменьшению коммунальной собственности и, как следствие, нарушает права и интересы истца как члена городской общины.

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали.

Оставляя эти решения без изменений, Верховный Суд в постановлении от 28 февраля 2019 года по делу №522/3665/17 сформулировал общие подходы к определению законного интереса как предмета судебной защиты в административном судопроизводстве.

Верховный Суд пришел к выводу, что судебной защите в административном судопроизводстве подлежит законный интерес, которому присущи следующие признаки:

1) имеет правовой характер, то есть находится в сфере правового регулирования;

2) связан с конкретным материальным или нематериальным благом;

3) является определенным — благо, на которое направлено стремление, не может быть абстрактным или общим, в исковом заявлении лицо должно указать, какой именно его интерес нарушен и в чем он заключается;

4) является персонализированным (субъективным), то есть принадлежит конкретному лицу (истцу)

5) субъектом нарушения истец считает субъекта властных полномочий.

Обстоятельствами, свидетельствующими об очевидном отсутствии у истца законного интереса (а следовательно, и материально-правовой заинтересованности), являются:

- незаконность интереса — его противоречие Конституции, законам Украины, принципам права;

- неправовой характер требований — требования не порождают правовых последствий для истца;

- установленный законом запрет предъявления иска в защиту определенного интереса (например, запрет обжаловать решение дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия лицом, подавшим жалобу на судью);

- круг лиц, которые могут быть истцами, прямо определен законом, и истец в их число не входит (это свидетельствует об отсутствии материальной правоспособности);

- истец обратился за защитой интересов других лиц — государства, общества, физического или юридического лица без соответствующих правовых оснований или в интересах неопределенного круга лиц.

Суд пришел к выводу, что в случае установления обстоятельств, свидетельствующих об очевидном отсутствии законного интереса (материально-правовой заинтересованности), административный суд не имеет юрисдикции для рассмотрения дела и отказывает в открытии административного производства.

Если же очевидные признаки отсутствия материально-правовой заинтересованности в стадии открытия производства не установлены, суд при наличии других законных предпосылок, открывает производство. Если очевидные признаки отсутствия материально-правовой заинтересованности выявлены после открытия производства, суд вправе прекратить производство.

Поскольку речь идет об ограничении доступа к судопроизводству, очевидность отсутствия у истца законного интереса должна быть вне обоснованного сомнения. Если такой вопрос возникает, он должен толковаться в пользу истца, а следовательно, в этом случае суд должен рассмотреть дело по сути. Данный вопрос должен решаться прежде всего судом первой инстанции, который имеет широкие дискреции.

Истец должен доказать, что он является жертвой нарушения со стороны субъекта властных полномочий: в частности, имеет место непосредственное негативное существенное влияние нарушения на истца или обоснованная вероятность негативного воздействия на истца в будущем.

Выяснение материально-правовой заинтересованности истца предшествует рассмотрению вопроса о правомерности обжалуемого решения. Отсутствие материально-правовой заинтересованности истца является основанием для отказа в удовлетворении иска независимо от правомерности или неправомерности обжалуемого решения.

Постановление доступно по ссылке.