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Фармацевтическая компания объявит о банкротстве из-за обвинений в опиоидном кризисе

05 марта 2019 года Источник:Pravo.ru

Фармацевтическая компания Purdue Pharma из США хочет признать себя банкротом, чтобы защититься от многочисленных исков по обвинению в стимулировании опиоидного кризиса в США.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что Purdue Pharma наняла экспертов в области реструктуризации финансовой деятельности частных предприятий, среди которых консалтинговая фирма AlixPartners и юридическая фирма Davis Polk & Wardwell. У Purdue Pharma нет крупных долгов, но её руководство опасается, что компании придётся выплачивать многомиллионные компенсации в судах. Поэтому Purdue Pharma, чтобы избежать финансового краха, хочет прибегнуть к защите на основании закона о банкротстве, пишет The Wall Street Journal.

Purdue Pharma выпускает сильнодействующее обезболивающее OxyContin, которое выдаётся строго по рекомендации врача, лекарство приравнивается к опиоидам. В публикации говорится, что около 1600 американских городов, округов и штатов в разное время предъявили Purdue Pharma иски с целью добиться компенсации прямых и косвенных потерь от употребления населением OxyContin.

Опиоидный кризис начался в США в 1990-х годах, специалисты считают его одной из серьёзнейших проблем системы здравоохранения страны, которую до сих пор не победили. Медицинское издание STAT пишет, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 000 человек. Примерно столько же американцев скончались от ВИЧ с 1980 года по настоящее время.

Весной 2017 года президент США Дональд Трамп распорядился создать Президентскую комиссию по борьбе с опиоидным кризисом. 26 октября 2018 года Трамп присвоил кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков на черном рынке.

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