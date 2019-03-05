Сегодня 05 марта 2019 года, 16:26

Судьи представили «лайфхак» по быстрому заполнению е-деклараций

На сайте судебной власти Украины опубликован материал под названием «Лайфхак, как правильно и быстро заполнить е-декларацию от 7ААС».

С 1 января 2019 года начался новый этап подачи деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2018 год.

В соответствии со статьей 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции» госслужащие, другие субъекты декларирования, обязаны ежегодно до 1 апреля подавать путем заполнения на официальном веб-сайте Национального агентства по предотвращению коррупции декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год по форме, определенной Национальным агентством.

Обращается внимание, что необходимо сделать для правильного и быстрого заполнения электронной декларации:

1) проверьте адрес электронного почтового ящика, указанного в персональном кабинете Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;

2) проверьте срок действия и работоспособность вашей электронной цифровой подписи для работы с реестром. Для получения информации о сроке действия ЭЦП необходимо загрузить усиленный сертификат личной ЭЦП с сайта аккредитованного центра сертификации ключей (далее — АЦСК), в котором получена ЭЦП. После этого нажать на сертификат двойным кликом левой кнопки мыши и в открывшемся окне, посмотреть срок действия сертификата ЭЦП. Если срок действия сертификата истек, воспользоваться ЭЦП невозможно. В таком случае вам необходимо обратиться к АЦСК и получить новую ЭЦП;

3) после получения новой ЭЦП необходимо зайти на страницу входа в реестр по ссылке и воспользоваться ссылкой: «Я потерял/изменил свой частный ключ». В поле «Текущий адрес» нужно указать электронной почты, с которой зарегистрирован декларант в Реестре, и нажать кнопку «Выслать код для восстановления». На указанный почтовый ящик придет письмо «Изменение ЭЦП | ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ДЕКЛАРАЦИЙ». Для изменения ЭЦП необходимо перейти по ссылке в письме, после этого в поле ЦСК выбрать аккредитованный центр сертификации ключей, в котором получена новая ЭЦП, выбрать файл новой ЭЦП, указать пароль от новой ЭЦП и нажать кнопку «Изменить ЭЦП». После успешного выполнения указанных действий появится сообщение о рассмотрении поданной заявки. Заявки на смену ЭЦП рассматриваются в течение суток в рабочее время.

Рекомендации по работе с Реестром и разъяснения относительно заполнения формы электронной декларации находятся по по этой ссылке. Национальным агентством подготовлен видеокурс с разъяснениями относительно заполнения электронной декларации по разделам.

Если у вас еще нет информации о ваших доходах из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов о суммах/источниках выплаченных доходов и удержанных налогов, то сведения можно получить, зайдя в свой личный электронный кабинет по ссылке, где вы можете получить указанные выше сведения в течение дня.

«Рекомендуем подавать декларацию в несколько этапов, обязательно проверять все сведения и только тогда отправлять в реестр. Перед тем наложением электронной цифровой подписи на декларацию машина ее выгружает и просит подтвердить. На этом этапе вы можете сохранить ее для себя в формате PDF с открытыми персональными данными. В реестре персональные данные декларации уже будут закрыты для просмотра. Также убедитесь, что ваша декларация сохранилась не в черновике, а действительно направлена в систему», — резюмируют авторы инструкции.