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НАБУ обжалует установление платы за рассмотрение жалоб в КДКА

05 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Национальная ассоциация адвокатов Украины на своем сайте сообщает о том, что Закарпатский окружной административный суд принял к рассмотрению исковое заявление и открыл производство по делу №807/564/18 по иску Национального антикоррупционного бюро Украины к НААУ в лице Совета адвокатов Украины и Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Закарпатской области.

Иск касается признания противоправным и отмены решения Совета адвокатов Украины №203 от 23 сентября 2017 года «Об установлении платы за организационно-техническое обеспечение рассмотрения заявлений (жалоб) в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры региона и Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры» (в редакции решения САУ №257 от 16 ноября 2017 года, с изменениями). НАБУ также просит суд признать противоправными действия КДКА Закарпатской области по возврату без рассмотрения жалобы НАБУ от 30 марта 2018 года и обязать рассмотреть эту жалобу.

Проведение подготовительного судебного заседания будет продолжено 18 марта 2019 года в 13.30 (г.Ужгород, пл.Б.Хмельницкого, д.21).

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