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Президент Франции выступил за введение минимальной зарплаты во всем ЕС

05 марта 2019 года Источник:Европейская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ряд реформ для обеспечения будущего Европейского Союза. Его инициативу во вторник опубликуют в 28 странах ЕС.

Об этом пишет BBC.

По мнению Макрона, ЕС необходима общая минимальная заработная плата, которая была бы «приемлемой для каждой страны» и коллективно обсуждалась ежегодно, являясь гарантией того, что граждане ЕС получат «одинаковую оплату за ту же работу».

Э.Макрон предлагает создать Европейское агентство защиты демократий, которое обеспечит европейскими экспертами каждое государство-член, чтобы защитить внутренний избирательный процесс от кибератак, фейковых новостей и финансирования политических партий внешними силами.

Президент Франции предлагает создание Европейского совета внутренней безопасности, который предусматривает всеевропейское агентство пограничных сил и офис по предоставлению убежища, а также Европейский совет безопасности, в котором участвовала бы и Великобритания.

Среди его предложений — создание Европейского климат-банка, который будет финансировать переход ЕС к предложенным им экологическим целям — «нулевому объему углерода к 2050 году и сокращению вдвое использования пестицидов до 2025 года».

Европейские силы безопасности пищевых продуктов Макрон хочет создать, чтобы «улучшить контроль за пищевыми продуктами» и защитить их от «угрозы лобби» с помощью «независимой научной оценки веществ, опасных для окружающей среды и здоровья».

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